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Царьград

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Турчак принял решение: Полномочий лишён глава района, нарушен закон

Турчак принял решение: Полномочий лишён глава района, нарушен закон

В Республике Алтай лишили полномочий главу Усть-Коксинского района.В Республике Алтай приняли решение о лишении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова.

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