Volkswagen 1500 Type 3 (1961-1965) – продолжение стратегии единого пассажирского типа

Volkswagen 1500 выступил в роли неожиданного поворота в модельной истории компании. После мегауспешного «Жука» немецкий производитель попытался развить концепцию, предложив обновление и улучшение базовой конструкции.
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