МОК объявил имена 15 российских атлетов, которые примут участие в Олимпиаде Татьяна СергееваВ преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список российских спортсменов, допущенных к соревнованиям.