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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о балансе между дисциплиной и импровизацией: «Я не играла бы так хорошо, если бы не добавляла немного импровизации»

Мирра Андреева высказалась о первом в карьере выходе в четвертый круг US Open . Вчера она обыграла Николу Бартункову – 6:4, 7:6(5).

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