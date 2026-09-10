Дети чудом не пострадали: пожар в тюменской школе стал уже вторым за этот год

"112" А в Тюмени этим утром загорелась школа. Пламя вспыхнуло ранним утром, пока детей еще не было в здании, и стремительно охватило площадь в 3,6 тысячи квадратных метров.
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