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Дети чудом не пострадали: пожар в тюменской школе стал уже вторым за этот год

Дети чудом не пострадали: пожар в тюменской школе стал уже вторым за этот год

"112" А в Тюмени этим утром загорелась школа. Пламя вспыхнуло ранним утром, пока детей еще не было в здании, и стремительно охватило площадь в 3,6 тысячи квадратных метров.

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