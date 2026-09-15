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Сидик Афган предупреждает: самый МОЩНЫЙ ДЕНЬ 2026 года! ПРОГНОЗЫ НА ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

Сидик Афган предупреждает: самый МОЩНЫЙ ДЕНЬ 2026 года! ПРОГНОЗЫ НА ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

Сидик Афган предупреждает: самый МОЩНЫЙ ДЕНЬ 2026 года! ПРОГНОЗЫ НА ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 21 марта 2026 года может начаться то, о чём Сидик Афган предупреждал много лет.

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