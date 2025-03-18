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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родионенко о допуске сборной к Кубку мира: «Могу сказать смело, что мы будем конкурентоспособными. Если будет объективное судейство»

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Хорватии пройдет с 10 по 13 апреля. «Мы довольны, что нас допустили.

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