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Русская весна

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В США забили тревогу из-за действий ВСУ

В США забили тревогу из-за действий ВСУ

Российская армия планомерно движется вперед по всей линии фронта при минимальном сопротивлении, оказываемом армией Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире опубликованной в соцсети Х программы BCM Podcast.

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Комментарии
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Константин Самарин
Интересно получается: украинская оборона слабая, укро-каратели  бегут по всему фронту... снарядов не хватает.... А российская армия ведет кровопролитные бои за каждую пядь освобождаемой территории. С кем, если ни линии обороны, ни желающих защищать Украину нет?
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