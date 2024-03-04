В США забили тревогу из-за действий ВСУ

Константин Самарин

Интересно получается: украинская оборона слабая, укро-каратели бегут по всему фронту... снарядов не хватает.... А российская армия ведет кровопролитные бои за каждую пядь освобождаемой территории. С кем, если ни линии обороны, ни желающих защищать Украину нет?