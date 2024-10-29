🇺🇦Очередной рейд ТЦК по ресторанам в Ивано-Франковске🔥 В последние дни отлов пушечного мяса особенно усилился #ВСУ #ТЦК #Украина #ИваноФранковск #Мобилизация #Повестки.
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🇺🇦Очередной рейд ТЦК по ресторанам в Ивано-Франковске🔥 В последние дни отлов пушечного мяса особенно усилился #ВСУ #ТЦК #Украина #ИваноФранковск #Мобилизация #Повестки.
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