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Воронежские новости

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Открытие кредитных линий для воронежского бюджета займется «Банк Финсервис»

Открытие кредитных линий для воронежского бюджета займется «Банк Финсервис»

Московский «Банк Финсервис» стал победителем двух тендеров на право открытия кредитных линий на покрытие дефицита бюджета городской администрации, а также для погашения долговых обязательств с лимитом задолженности на общую сумму 2 млрд рублей.

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