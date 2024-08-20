Открытие кредитных линий для воронежского бюджета займется «Банк Финсервис»

Московский «Банк Финсервис» стал победителем двух тендеров на право открытия кредитных линий на покрытие дефицита бюджета городской администрации, а также для погашения долговых обязательств с лимитом задолженности на общую сумму 2 млрд рублей.
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