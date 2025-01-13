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Население Донецкой Народной Республики превысило 2,9 млн человек

Население Донецкой Народной Республики превысило 2,9 млн человек

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что численность населения региона, включая освобожденные территории, превысила 2,9 миллиона человек.

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