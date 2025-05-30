ФПК "Гарант-Инвест" проведет собрание владельцев облигаций

ФПК "Гарант-Инвест" проведет собрание владельцев облигацийФПК "Гарант-Инвест" объявляет о проведении общего собрания владельцев облигаций по выпускам серии 002Р-05 и 002Р-07 20 июня 2025 года и по выпускам серии 002Р-08 и 002Р-09 4 июля 2025 года с повесткой дня, связанной с одобрением условий реструктуризации, говорится в сообщении компании.
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