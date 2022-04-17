Самолетом, поездом, машиной? «Зенит» грядущую неделю проведет в разъездах

На предстоящей неделе «Зениту» предстоит провести два матча – кубковый четвертьфинал с «Аланией» в Грозном в среду, 20 апреля, и встречу 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» в этом южном городе в понедельник, 25 апреля.
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