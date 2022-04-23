Семья Мбаппе встретится с боссами «Реала» на следующей неделе. Сейчас идут переговоры с «ПСЖ» в Дохе

Килиан Мбаппе все еще не выбрал между «ПСЖ» и «Реалом». Сейчас семья французского нападающего находится в Дохе и ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте.

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