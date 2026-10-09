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test mazurok

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❗️ 1,4 млн рублей взяток: в Крыму осудили экс-сотрудников МВД за организацию незаконной миграции С осени 2016 года бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте создал преступное сообщество: за деньги он и сообщники помогали иностранцам нелегально находиться в Крыму и легализоваться, в том числе получать российское гражданство.

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