Казначей Австралии прогнозирует проблемы для нацэкономики из-за победы Трампа

Министр финансов Австралии краткосрочные экономические трудности для национальной экономики. Казначей Джим Чалмерс, видит вероятность снижения экономического роста и усиление инфляции, в связи с новой политикой президента США Дональда Трампа.
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