Тюменский молочный гигант отбивается от причастности к экологической катастрофе. Скрин

Тюменский молочный гигант ООО «Тюменьмолоко», который входит в состав агродивизиона холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна, отрицает свою причастность к экологической катастрофе в Нижнетавдинском районе.
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