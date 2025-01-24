КамГУ: 228 серых китов из 240 оставшихся на планете обитают возле Камчатки

Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и КамГУ им. Витуса Беринга установили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки.
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