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Аналог Li Auto L7 и Lexus TX с официальной гарантией, 517 л.с. и ценой 6,8 млн рублей. В России представлен Wey 07, его будут продавать в салонах Tank

Аналог Li Auto L7 и Lexus TX с официальной гарантией, 517 л.с. и ценой 6,8 млн рублей. В России представлен Wey 07, его будут продавать в салонах Tank

В России состоялась премьера полноразмерного гибридного кроссовера Wey 07 от Great Wall Motor. Предзаказы на автомобиль начнут принимать с 13 сентября, реальные продажи в салонах (продавать машину будут через дилерские центры Tank) стартуют 7 октября.

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