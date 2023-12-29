В США запустили секретный космоплан X-37B после ряда задержек

Ракета SpaceX Falcon Heavy с космопланом X-37B на борту стартует из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде / © SpaceX Первые две попытки SpaceX запустить секретный военный космический самолет X-37B в начале этого месяца пришлось отложить из-за плохой погоды и проблем с наземным оборудованием.