В деревне Тайна Канского района Красноярского края разгорелся конфликт из-за закрытия школы. Четверых восьмиклассников с 1 сентября перевели в школу в соседнем Астафьеве — в двенадцати километрах от дома.
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А где же школьные автобусы, которые покупали партии для сельских школ на волне подготовки к выборам, уехали не туда куда надо? Возили бы деток из отдаленных деревень в школу.