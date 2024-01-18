Politico: отказ делегации КНР от встречи с Зеленским стал для Киева ударом

Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером КНР Ли Цяном на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что стало настоящим ударом для украинских властей.
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