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Politico: отказ делегации КНР от встречи с Зеленским стал для Киева ударом

Politico: отказ делегации КНР от встречи с Зеленским стал для Киева ударом

Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером КНР Ли Цяном на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что стало настоящим ударом для украинских властей.

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Комментарии
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Сергей Овчинников
Китайцы не забыли обман хохлов с &quot;Мотор Сичь&quot;.
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17 час.
E
Ed
О каком ударе идет речь? По луже с дерьмом удар не возможен. Не контактируй, не обляпаешься!
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16 час.

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