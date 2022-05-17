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Мостовой раскритиковал зарплаты в российском футболе: «Искусственно созданные. За границей нашим игрокам такие близко никто не даст»

Александр Мостовой раскритиковал зарплаты в российском футболе. Бывший игрок сборной России уверен, что при переезде в другую страну форварду «Зенита» Артему Дзюбе придется заметно потерять в зарплате.

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