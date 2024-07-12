Вещи в доме, которые нужно убрать перед приходом гостей

Что стоит скрыть от постороннего взгляда, когда к вам приходят в гости? Перед приходом гостей мы всегда наводим порядок и создаем в квартире или доме приятную атмосферу, которая подарит всем присутствующим только положительные впечатления.
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