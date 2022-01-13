«Если к вам в дом пришли русские...» Быстрый возврат войск ОДКБ «бросит тень» на США

Пару дней назад, а именно в связи с вводом миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, госсекретарь США Энтони Блинкен произнёс свою очередную громкую и глупую фразу, которая в МИД России была даже охарактеризована как хамство: Если к вам в дом пришли русские, то бывает потом очень трудно от них избавиться.