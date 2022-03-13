Защитник «Краснодара» Алонсо уйдет в аренду в «Атлетико Минейро» до декабря 2022 года

Хуниор Алонсо уйдет из «Краснодара» в «Атлетико Минейро». Как пишет журналист Николо Скира, 29-летний футболист вернется в «Атлетико Минейро» из «Краснодара» на правах аренды сроком до декабря 2022 года.

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