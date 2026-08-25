Хирург Крук: при тазовом варикозе может быть болезненная менструация

Болезненная менструация может сигнализировать о тазовом варикозе. Об этом «Газете.Ru» рассказал сосудистый эндоваскулярный хирург, экс-руководитель регионального сосудистого центра, главный внештатный специалист Владимирской области и заведующий отделением Сергей Крук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии