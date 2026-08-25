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Хирург Крук: при тазовом варикозе может быть болезненная менструация

Хирург Крук: при тазовом варикозе может быть болезненная менструация

Болезненная менструация может сигнализировать о тазовом варикозе. Об этом «Газете.Ru» рассказал сосудистый эндоваскулярный хирург, экс-руководитель регионального сосудистого центра, главный внештатный специалист Владимирской области и заведующий отделением Сергей Крук.

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