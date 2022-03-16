Ягр поздравил Овечкина: «Продолжай забивать. Я еще не ушел из хоккея. Есть шанс, что вернусь и начну погоню»

Яромир Ягр поздравил Александра Овечкина с 3-м местом среди лучших снайперов НХЛ. «Алекс, Великая Восьмерка, мои поздравления! Теперь ты стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков.
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