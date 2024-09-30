«Водник» сыграл вничью товарищеский матч с основным составом «Кузбасса»

Второй товарищеский матч между давними соперниками прошёл в ходе подготовки к финальному этапу розыгрыша Кубка РоссииНапомним, что в прошлый раз «жёлто-зелёные» играли с дублем кемеровчан и встреча завершилась со счётом 14:2 в пользу северян.
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