«Водник» сыграл вничью товарищеский матч с основным составом «Кузбасса»

Второй товарищеский матч между давними соперниками прошёл в ходе подготовки к финальному этапу розыгрыша Кубка РоссииНапомним, что в прошлый раз «жёлто-зелёные» играли с дублем кемеровчан и встреча завершилась со счётом 14:2 в пользу северян.