“Ни о чем не жалею”: как на самом деле Андрей Кончаловский переживает трагедию с дочерью Машей

Он — человек, чья фамилия сама по себе звучит как история. Андрей Кончаловский, потомок художника Василия Сурикова и сын автора государственного гимна, прошёл путь от музыканта до голливудского режиссёра, снимал Сталлоне и Рассела, получал призы Венецианского фестиваля и пережил трагедию, которая едва не сломала его.