Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    какого черта Захарова оправдывается перед Таджикией?! это они должны оправдываться и каяться за своих ублюдков! После...МИД Таджикистана ...
  • Михаил Молчев
    Точно! Я даже место для них знаю- южный берег Северного Ледовитого океана.МИД Таджикистана ...
  • Людмила Байкова Байкова
    Совсем с катушек съехали от страха. Всякое г..о будет приказывать Путину что ему делать.Генсек НАТО Столт...

По-настоящему умные искины: может быть, уже в 2030-2031

По-настоящему умные искины: может быть, уже в 2030-2031

Продолжаем не смотреть наверх. Ходят слухи, что некий работник ОпенАи заявил в сердцах, что искины — не инструменты, а живые существа, новый вид разумных созданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх