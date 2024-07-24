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Мишустину пообещали в течение пяти лет обновить весь общественный транспорт Новосибирска

Мишустину пообещали в течение пяти лет обновить весь общественный транспорт Новосибирска

В ближайшие 5 лет весь парк общественного транспорта Новосибирска будет обновлен. Об этом Михаилу Мишустину рассказал губернатор области Андрей Травников во время рабочей поездки главы правительства в регион.

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