Мишустину пообещали в течение пяти лет обновить весь общественный транспорт Новосибирска

В ближайшие 5 лет весь парк общественного транспорта Новосибирска будет обновлен. Об этом Михаилу Мишустину рассказал губернатор области Андрей Травников во время рабочей поездки главы правительства в регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии