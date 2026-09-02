Zero Hedge
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Zero Hedge

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Thousands Of Dropbox Accounts Breached In 'Verification' Hack

Thousands Of Dropbox Accounts Breached In 'Verification' Hack

Thousands Of Dropbox Accounts Breached In 'Verification' Hack Hackers were able to gain access to approximately 5,000 Dropbox accounts last month after exploiting a flaw in Lenovo's email verification process to register fraudulent Lenovo IDs.

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