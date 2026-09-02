Thousands Of Dropbox Accounts Breached In 'Verification' Hack Hackers were able to gain access to approximately 5,000 Dropbox accounts last month after exploiting a flaw in Lenovo's email verification process to register fraudulent Lenovo IDs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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