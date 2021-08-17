Зачем Булановой идти на выборы?

Темы дняПолитикаЗачем Булановой идти на выборы? За 1000 км от Москвы Самой Татьяне Булановой ясно как свет, зачем ей идти на выборы.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSSasha Sokolovвысосали тему то из пальца)))Валера ЮшковТам большие деньги, но надо быть в этой мафии.Эдуард АлександровАфтор топит "конкурентиков" ЕР.Людмила людмилаВ Думе одни спортсмены с отбитыми мозгами и артисты, смутно представляющие реальную жизнь!Вот поэтому и живём,как живём!Игорь ТихоновПочему - зачем... Осень кусать хоцца, а плакать со сцены уже не приглашают - надоела.. А что такое депутат? Хорошее, хлебное, не пыльное место! И никакой (от слова "вааще") ответственности.. Ни перед кем и ни за что! А нажать нужную кнопку (ну, это ту, которую укажут) ума вполне достаточно!ЯЯнаДеньги появились и видимо, кто-то решил использовать её в качестве лоббиста своих интересов.Sslmarче деется повар сапогИ точит а сапожник пирОги печет ох хо хо хо хо грехи наши тяжкиеSSoberingТворческая элита не так уж и давно была никем не признаваемая в обществе. Сейчас её глобалисты подняли и в структуре любого государства творческая элита находится выше технической элиты, но ниже финансовой. Для чего это? А для того, чтобы техническая элита и финансовая не соприкасались между собой и не взаимодействовали в плане толкования того или иного события, будь то управление государством или решение глобальных проблем. Т.е. творческой элите позволено судить о всех явлениях в сфере жизни общества и отношений между странами. По сути творческая элита совсем не разбираясь во всех этих вопросах, имеет большое влияние на низшую ступень общества - толпу. Вот потому её поставили между технической и финансовой элитой, иначе эти две элиты могли бы обрушить любое государство на раз. Вот потому и лезет безграмотная творческая элита во власть, ей же тоже хочется всем всё объяснить, разрулить и порулить. И ясное дело, что сама творческая элита не в состоянии пробиться, т.к. она не имеет своего ресурса. А что толпе надо? Да красивые лозунги, слова, над осуществлением которых толпа не хочет задумываться, а творческая элита не знает и не понимает.SSoberingТак что мозгами обывателя управляют кланово корпоративные группировки через глупую болтовню творческой элиты.Сергей МикульскийПенсия у артистов не велика, зато у депутатов хорошая. Танечка свою старость обеспечивает.сергей дружкинчтобы заставить всех едросов заплакать от горя проигранной в выборах!Валерий ВорожищевНе хватало в политике быть идиотке Булановой с её послужным гламурными похождениями за "счастьем". Фу какая безголосая и мерзкая курица!виталий ирхинУмного и голосистого в госДуре назови кроме Жирика назови!?ТатьянаЗачем? Добраться до корыта вот и всё. Вечно же она не будет крутиться на сцене, а тут можно "передохнуть" за хорошие деньги.MLmzokon LudmilaСпециально набирают наша воровская власть певцов, спортсменов, чтобы, все дружно они голосовали за антинародные законы ЕР.SSoberingНе в ЕР дело, а в кланово корпоративных интересах 50% подпиндосного правительства и думских комитетов, которые 50 проц. подпиндосники, а 50 проц тупы. Кстати, меньше всего подпиндосного ресурса в ЕР. Он в в КПРФ, социалистах, ЛДПР (по действиям их) и т.д. Всем им США устроила вилы - или вы сбрасываете Путина или вас лишат зарубежных активов. Дальше сами головой работайте. А вот плюсик самой себе ставить неприлично. Исправьте на минусикКомментировать
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