"Глупейшее постановление": Сальдо ответил на судебное постановление суда Одессы

Глава Херсонской области отметил сам характер заседания судебного органа.Владимир Сальдо в личном телеграм-канале записал видеообращение в ответ на решение суда Одессы о назначении ему тюремного заключения сроком на 15 лет.
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