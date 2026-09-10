Ольга Любимова назначила Фокина и.о. ректора ГИТИСа в Москве

Министр культуры России Ольга Любимова назначила Александра Фокина, начальника Управления театров столичного департамента культуры, исполняющим обязанности ректора ГИТИСа.
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