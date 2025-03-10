Завёл собаку в доме и получил головную боль вместо защиты: зато на соседскую собаку заглядывается половина посёлка. Может тоже такую взять?

Дмитрий Николенко

Дети купили самоеда (будь проклят тот день!). Это сумашедшее тягловое животное, разнесло всю уличную мебель, беспрестанно лаяло, радовалось всем вновь прибывшим и наконец (слава Богу!) куда то удрало, найти не смогли...Мной с женой была куплена сука дратхаара. Очень серъёзная фрау, пришлось повозиться с воспитанием, желала быть главной. Но в итоге мы получили мощную защиту всего, что она считает своим и своими. Лает только когда есть угроза к вторжению на ее территорию, причём независимо от местанахождения. Даже при выезде на природу, она сразу определяет границы дозволенного для "несвоих". Понимает всё с полуслова и полувзгляда. Кроме того, отличный охотничий пёс. Она стала членом семьи, ее защитником и нашей душой. Берите скотча, правильно воспитывайте и не пожалеете.