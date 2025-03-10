Традиционный анекдот в тему: Решил вор ограбить коттедж профессора филологии. Дождался, когда все уедут на работу в город, перелез через забор, оборачивается, а за его спиной стоит огромный стафф и говорит: - Стоять! Вор со страху отключился.
Завёл собаку в доме и получил головную боль вместо защиты: зато на соседскую собаку заглядывается половина посёлка. Может тоже такую взять?
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Дмитрий Николенко
Дети купили самоеда (будь проклят тот день!). Это сумашедшее тягловое животное, разнесло всю уличную мебель, беспрестанно лаяло, радовалось всем вновь прибывшим и наконец (слава Богу!) куда то удрало, найти не смогли...Мной с женой была куплена сука дратхаара. Очень серъёзная фрау, пришлось повозиться с воспитанием, желала быть главной. Но в итоге мы получили мощную защиту всего, что она считает своим и своими. Лает только когда есть угроза к вторжению на ее территорию, причём независимо от местанахождения. Даже при выезде на природу, она сразу определяет границы дозволенного для "несвоих". Понимает всё с полуслова и полувзгляда. Кроме того, отличный охотничий пёс. Она стала членом семьи, ее защитником и нашей душой. Берите скотча, правильно воспитывайте и не пожалеете.
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