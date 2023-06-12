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РИАН: Медведев назвал Майдан будущей площадью России

РИАН: Медведев назвал Майдан будущей площадью России

В День России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал запись в своём телеграм-канале, в которой обозначил центральную площадь Киева будущей площадью России.

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