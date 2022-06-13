Бизнес-идея

Вчера в России вместо "McDonald's" открылись первые рестораны "Вкусно — и точка".Также сообщается, что на местах закрывшихся салонов Audi, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и Bentley планируется открыть салоны "Едет — и ладно".
Вчера в России вместо "McDonald's" открылись первые рестораны "Вкусно — и точка".Также сообщается, что на местах закрывшихся салонов Audi, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и Bentley планируется открыть салоны "Едет — и ладно".
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