Бывшие "звёзды" шоубиза пошли вразнос и оголились в сети: Брежнева, Лобода, Нетребко - кто на очереди?

Бывшие "звёзды" отечественного шоубиза пошли вразнос и оголились в сети: Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Нетребко - кто из не поддержавших СВО певиц следующая на очереди?Совпадение это или нет, но некоторые певицы, которые не поддержали СВО, в последнее время способны напомнить о себе лишь весьма специфическим образом.