Токсиколог Кузбасса: 4 ребёнка госпитализированы с отравлением за неделю

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов опубликовал недельную статистику экстренных госпитализаций, согласно которой среди пострадавших от отравлений оказались четверо несовершеннолетних, а самой частой причиной стало употребление алкоголя.
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