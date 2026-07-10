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Ал Сиеста о третьем поединке Бивол – Бетербиев: «Артур готов, с Дмитрием договориться сложнее»

Генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста ответил на вопросы, связанные с потенциальным третьим поединком Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева .

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