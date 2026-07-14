Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава ФПБК призвал убрать треки Киевстонера со всех площадок

Глава ФПБК призвал убрать треки Киевстонера со всех площадок

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность украинского рэпера Киевстонера (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также убрать его треки со всех музыкальных площадок, сообщило издание "Абзац".

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