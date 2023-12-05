Глава Новосибирска Анатолий Локоть занял 64 место в рейтинге мэров

С августа-сентября градоначальник поднялся на пять позиций.Центр информационных коммуникаций совместно с Финансовым университетом при правительстве России опубликовал рейтинг мэров, где по итогам октября-ноября отвёл Анатолию Локтю 64-е место.
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