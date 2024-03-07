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Зеленский о назначении посла: Залужный сам выбрал дипломатическое направление

Зеленский о назначении посла: Залужный сам выбрал дипломатическое направление

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сам выбрал дипломатическую карьеру. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение назначить Залужного послом в Великобританию, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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