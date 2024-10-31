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Царьград

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X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж пирожные «Картошка» после кадров с фабрики

X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж пирожные «Картошка» после кадров с фабрики

Baza опубликовала кадры с грязью и беспорядком на фабрике «Можайский кондитерский дом».Торговые сети «Перекрёсток» (X5 Group) и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка» производства фабрики «Можайский кондитерский дом» («МКД») и отменили поставки оттуда.

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