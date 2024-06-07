МИД КНР: Китай призывает США соблюдать рыночные принципы и правила международной торговли

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Китай призывает США надлежащим образом соблюдать рыночные принципы и правила международной торговли, а также создать благоприятную среду для справедливой конкуренции между предприятиями из всех стран, заявила в четверг на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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