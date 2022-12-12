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Расселл Уэстбрук исполнил слепую передачу под данк Энтони Дэвиса

Расселл Уэстбрук исполнил слепую передачу под данк Энтони Дэвиса

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал автором эффектной результативной передачи в матче с «Пистонс» (124:117).

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