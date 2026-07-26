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Виктор Бут заявил, что мог бы помочь Николасу Кейджу с ролью в «Оружейном бароне»

Виктор Бут заявил, что мог бы помочь Николасу Кейджу с ролью в «Оружейном бароне»

Бут сообщил, что в американской тюрьме его ассоциировали с героем «Оружейного барона» Российский предприниматель Виктор Бут рассказал, что в случае обращения американского актера Николаса Кейджа был бы готов поделиться реальными историями и деталями, которые могли бы пригодиться при подготовке к роли в фильме «Оружейный барон».

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