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Депутат Судзуки проведет работу с премьером Японии ради ответа на сигнал Путина

Депутат Судзуки проведет работу с премьером Японии ради ответа на сигнал Путина

Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки планирует «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным.

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