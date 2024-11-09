Депутат Судзуки проведет работу с премьером Японии ради ответа на сигнал Путина

Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки планирует «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным.
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